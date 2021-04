Valdano replica a Klopp: “Il Di Stefano non è uno stadio? Quando Bernabeu sarà finito Anfield sembrerà campo di allenamento”

Hanno suscitato grande clamore le parole di Jurgen Klopp. tecnico del Liverpool, riguardo lo stadio Di Stefano a Valdebebas, dove i Reds sono stati ospiti del Real Madrid per i quarti di finale d’andata di Champions League. Il manager tedesco aveva criticato l’atmosfera “da allenamento” generando molte polemiche. Jorge Valdano, ex blancos, ha voluto replicare duramente alle parole del rivale intervenendo al Transistor di Onda Cero.

La risposta di Valdano

“Quello che bisogna tenere in considerazione è che il Real Madrid non gioca a Valdebebas per ottenere un vantaggio competitivo”, ha precisato Valdano. “Il Bernabéu, anche vuoto, è uno stadio imponente che in qualche modo influenza gli avversari, rimpicciolisce gli avversari anzi. Quindi, in realtà è il Real Madrid quello che perde dal giocare al Di Stefano piuttosto ai rivali”.

E poi in risposta a Klopp: “Il Real ha colto l’opportunità per costruire un campo del 21° secolo, e quando il campo sarà finito quello che sembrerà un campo di allenamento sarà Anfield“, la dura risposta di Valdano.