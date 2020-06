Valdano sentenzia: “A Bale non importa di non giocare al Real Madrid e Zidane lo sa”

Gareth Bale e Real Madrid, un rapporto sempre turbolento. Il gallese non è mai stato, nelle ultime stagioni, molto apprezzato da Zinedine Zidane e il feeling con i blancos e tutto l’ambiente è spesso stato burrascoso. Ad infiammare ancor di più una situazione già di per sé rovente, è stato l’ex blancos Jorge Valdano che a Onda Cero ha pesantemente sentenziato la propria opinione sull’attitudine dell’esterno offensivo.

Valdano: “A Bale non importa di giocare oppure no”

Un feeling mai nato, nonostante alcuni gol importanti nella storia del Real Madrid. Bale, adesso, non sembra avere motivazioni in più per voler fare bene. Ecco perché, secondo Valdano, per il gallese giocare oppure no, ormai non fa più differenza. “A Bale non importa di non giocare”, ha esordito l’ex dirigente e alleantore blancos. “A Zidane servirebbe avere molti giocatori a disposizione adesso, per le varie rotazioni con tante partite, ma al gallese non importa. Zidane pare averlo ormai già escluso da questa rotazione ma la cosa brutta è che sembra che a Bale davvero non importi. E un tecnico lo sa, lo capisce, quando è così“.

PER LE NEWS DI GOSSIP QUI