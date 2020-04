Valderrama bacchetta e consiglia James Rodriguez: “In Spagna ha perso tempo. Vada in Inghilterra…”

Carlos Valderrama, leggenda del calcio colombiano, ha parlato a Caracol Radio, commentando l’attuale situazione di James Rodriguez, centrocampista della Nazionale dei cafeteros e del Real Madrid. Complice anche qualche acciacco fisico, il classe 1991 non è riuscito a ritagliarsi lo spazio che avrebbe desiderato una volta tornato in Spagna dall’esperienza al Bayern Monaco.

Ecco perché l’ex giocatore della Colombia ha voluto, in un certo senso, bacchettare il giovane connazionale e consigliargli cosa fare per il futuro: “James Rodrgieuz è già grande per prendere decisioni. Ha la qualità per giocare in qualsiasi squadra del mondo. Credo abbia perso qualche anno al Real Madrid senza giocare. Ha giocato in Colombia e in Argentina. In Spagna è stato il miglior giocatore della squadra nel suo primo anno. Poi è arrivato un allenatore e non gli è piaciuto. Ecco che è andato in Germania ed è stato bene. Fossi in lui andrei in Inghilterra“.

E in effetti alcune indiscrezioni vorrebbero il giocatore del Real molto vicino alla Premier League…