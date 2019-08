Valderrama è sicuro: “James Rodriguez non giocherebbe al Real neppure con tutta la rosa infortunata…”

Carlos Valderrama non ha dubbi, la situazione di James Rodriguez al Real Madrid non migliorerà. Il colombiano dei blancos, dopo due anni in prestito al Bayern Monaco è tornato nella capitale spagnola dove, però, non è apprezzato dal tecnico Zidane che non lo considera una valida alternativa per la sua rosa.

NON GIOCHERA’ MAI – Ecco perché, l’ex bandiera della Colombia dopo aver consigliato in precedenza al trequartista di andare via da Madrid, rincara la dose spiegando i motivi per cui dovrebbe lasciare la capitale spagnola. Intervistato da Fox Sport, come riporta anche Marca, Valderrama ha detto: “Sapete quando giocherà James Rodriguez al Real Madrid? Neppure quando ci saranno tutti e 24 i giocatori infortunati…“. “Conosco lui e Zidane e se un tecnico dice che non lo vuole, non lo vuole. Non lo farà giocare. James è ancora giovane, nel momento migliore. Se invecchia senza giocare non va bene”.