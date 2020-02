Valencia, brutte notizie per Garay: rottura del crociato e possibile addio a fine stagione

Brutte notizie in casa Valencia. Il centrale Ezequiel Garay si è infortunato gravemente e potrebbe aver finito la stagione. Secondo quanto riporta Marca, il difensore si è rotto il legamento crociato destro nel corso dell’ultima gara dei Pipistrelli. Un problema che lo terrà fuori dal campo fino al termine della stagione.

Il giocatore salterà dunque la sfida di Champions League contro l’Atalanta e le successive partite del Valencia. Non solo. Come afferma il periodico, infatti, Garay potrebbe aver detto addio definitivamente anche al club spagnolo. Con il contratto in scadenza questa estate, non è detto che il calciatore rinnovi proprio ora che si è fatto male. Insomma, per il classe 1986 piove sul bagnato. Intanto sui social diversi i messaggi ricevuti, compreso quello di Piccini che su Twitter ha voluto dare il suo sostegno al compagno di squadra.