Valencia, che caos: i giocatori non hanno digerito l’esonero di Marcelino e il nuovo mister resta… solo

Situazione di difficoltà ed emergenza in casa Valencia a poche ore dalla partita di Champions League contro il Chelsea. Le regole Uefa prevedono che accanto all’allenatore, nella consueta conferenza stampa della vigilia, ci sia sempre un tesserato del club, ma il nuovo mister Albert Celades si è presentato in solitudine. Perché? I giocatori sono in sciopero, non hanno gradito l’esonero di Marcelino, tecnico che si è detto assai stupito per la decisione, dovuta paradossalmente alla vittoria della scorsa edizione della Coppa del Re. Peraltro il club non ha mai spiegato esattamente i motivi di tale scelta.

Celades quindi ha parlato ai media senza alcun accompagnatore: “Non è una bella situazione, ma tant’è. La decisione di non presenziare è stata presa dai giocatori stessi, con cui comunque c’è dialogo quotidiano, la loro predisposizione è buona. Io non ho paura, sono qui per fare il mio lavoro e prenderò le decisioni che riterrò più giuste finché sarò allenatore del Valencia”. Il club rischia una sanzione per non aver obbedito al protocollo Uefa per le conferenze.