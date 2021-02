Valencia, Cutrone: “Sono quello visto al Milan. Un onore il paragone con Inzaghi”

Interessante intervista rilasciata da Patrick Cutrone, neo calciatore del Valencia, ai microfoni di AS. Il centravanti ex Milan, Fiorentina e Wolverhampton, ha deciso per la pista spagnola dove spera di rilanciarsi a suon di gol e prestazioni convincenti.

A tutto Cutrone

Dopo l’esordio contro l’Atletico Bilbao, per il Valencia di Cutrone ci sarà il Real Madrid: “Spero di giocare. Sarà un grande duello contro i blancos. Questa settimana ho avuto un piccolo problema fisico, ma è durato solo un giorno”, ha spiegato l’attaccante che poi ha parlato del suo ambientamento in Spagna: “A Valencia mi hanno accolto bene. Ho trovato un gruppo forte e unito con tanti giocatori di grande qualità. Lo adoro”. E ancora sul Real: “Ho giocato una volta contro il Madrid con il Milan. Era un’amichevole e si poteva vedere la sua dimensione. Ora penso partita per partita, spero di fare bene a continuare qui”.

E sulla sua voglia di fare bene: “La cosa più importante per un attaccante è avere continuità in campo. Negli ultimi due anni, con mio grande dispiacere, non l’ho avuta. Per fortuna sono giovane e posso migliorare molto. Ho bisogno di sentirmi sicuro. Montella e Gattuso hanno scommesso su di me anche se arrivavo dalla Primavera, il che mi ha dato grande fiducia in quel momento. So che il vero Cutrone è quello, quello dei 18 gol del Milan: lo dimostrerò”. Un pensiero poi suoi suoi modelli: “Essere paragonati a Inzaghi non può che essere un onore. Essendo tifoso del Milan ho guardato molti video suoi ma anche di Van Basten e Shevchenko. Altri riferimenti? Drogba e Van Persie e in questo momento adoro Lewandowski”.