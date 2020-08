Valencia, emergenza coronavirus: due tesserati positivi al Covid-19

Dopo i due casi all’Atletico Madrid, in Spagna c’è un altro club che deve fare i conti con i contagi da coronavirus. Si tratta del Valencia che ha annunciato che due tesserati hanno contratto il Covid-19.

Valencia, il comunicato sui positivi al coronavirus

A margine dei controlli prima del ritiro pre campionato per la prossima stagione, in casa Valencia è emergenza, seppur sotto controllo. Infatti, come annunciato dalla stessa società, gli esami effettuati hanno riportato ben due casi di coronavirus. “Nella PCR e nei test sierologici effettuati questo lunedì alla prima squadra, allo staff tecnico e a tutti i tesserati, in occasione dell’inizio dei lavori di pre-season, sono stati rilevati due casi di positività al COVID-19, che sono stati isolati nelle rispettive abitazioni, secondo i protocolli di LaLiga e della stessa VCF e che sono già stati immediatamente comunicati alle autorità sanitarie. Il Valencia CF, che dal primo momento di questa crisi sanitaria ha dato particolare importanza alle misure per fermare la diffusione della pandemia, manterrà un protocollo molto rigido a cui tutti i membri della prima squadra devono attenersi”. Queste le parole del club spagnolo.

