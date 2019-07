Valencia, si tenta il super colpo dal Barcellona

Ore calde per il mercato del Barcellona. I blaugrana,dopo aver già piazzato colpi stellari quali Frenkie de Jong e Antoine Griezmann, stanno infatti lavorando per rinforzare ulteriormente la propria rosa. I catalani, in particolare, sognano di poter riaccogliere Neymar dopo la separazione dell’estate 2017, quando il brasiliano decise di sposare il progetto del Paris Saint-Germain. Nel frattempo, però, il Barça è impegnato anche sul fronte delle uscite.

RAFINHA – A non rientrare più nei progetti di Ernesto Valverde vi è Rafinha, con il centrocampista che, come riporta il Mundo Deportivo, è seguito con attenzione dal Valencia, pronto a piazzare un vero e proprio colpo di mercato.