Valentino Lopez sulle orme di papà Maxi: entra nelle giovanili del River Plate

Nuova avventura per il primogenito di Maxi Lopez e Wanda Nara.

Valentino Lopez , figlio primogenito di Maxi Lopez e Wanda Nara , giocherà al River Plate . 14 anni, il ragazzo entra a far parte del settore giovanile, ripercorrendo le orme del padre, cresciuto calcisticamente proprio con i Millonarios .

A confermarlo la stessa showgirl argentina con un post social: "Anche se mi fa male vederti crescere e i cambiamenti che provocano in famiglia, sono la più felice. È così difficile trovare uno scopo e una passione dell'anima nella vita. E ce l'hai quando sei così giovane. Non lasciare che niente e nessuno ti distragga dal tuo obiettivo e lascia che i tuoi sogni siano il motore del tuo sacrificio. I sassi sulla strada sono inevitabili, saltaci sopra o investili, ma vai avanti con più forza. C'è solo un segreto: lavorare con l'anima", le parole di Wanda Nara per suo figlio Valentino.