Valladolid, incidente per Gonzalo Plata: si scontra con… un taxi all’alba

Il calciatore era in stato di ebbrezza

Gonzalo Plata si è reso protagonista di uno spiacevole episodio andato in scena la scorsa mattina. Il giocatore del Valladolid, squadra di Liga il cui presidente e Ronaldo, il Fenomeno, ha subito un incidente stradale, per fortuna senza conseguenze. Come riportato da El Norte de Castilla, il calciatore, in prestito dallo Sporting, è stato vittima di un incidente nel centro di Valladolid alle prime luci dell'alba. L'auto di Plata, che a quanto pare guidava in stato di ebbrezza, si è scontrata contro... un taxi. Il 22enne, esattamente come il tassista e il passeggero a bordo del taxi, è rimasto lievemente ferito.