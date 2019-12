Valladolid, Natale speciale per Lunin: proposta di matrimonio… allo stadio

Natale sperciale per Andrij Lunin, portiere del Valladolid. Come da lui stesso mostrato su Instagram, ha festeggiato in modo molto particolare queste ore. Proposta di matrimonio alla sua bella compagna. In un posto romantico? Beh, se lo stadio della sua squadra lo è allora sì.

Eccolo in ginocchio in mezzo al campo a chiedere la mano della sua innamorata Anastasia Tamazova. Per il classe 1999 è arrivato il fatidico ‘sì’. Complimenti a Lunin e alla futura moglie. Non potevano scegliere modo migliore per festeggiare il Natale…