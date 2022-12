Valladolid-Real Madrid, probabili formazioni e dove vederla in tv

Dopo i tre anticipi di ieri oggi in campo altre quattro partite della Liga valide per la 15ª giornata. L'ultima in programma di stasera vedrà in campo il Real Madrid di Carlo Ancelotti che fa visita al Valladolid di Pacheta. In caso di successo le merengues scavalcherebbero il Barcellona che però sarà in campo il 31 contro l'Espanyol. Stasera padroni di casa senza Jawad El Yamiq e Anuar Mohamed. Tutti a disposizione per Carlo Ancelotti con scelte da fare visto che sono tornati anche i reduci dal Mondiale.