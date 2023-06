Valladolid, Ronaldo: “Anche se retrocessi io non voglio vendere il club”

“Non ho pensato di vendere il club. Ovviamente il mercato è piuttosto caldo, ma non lascerò il Valladolid finché non lascerò l'eredità che voglio. Ma adesso ho voglia di lavorare e di far crescere questo club". Così ha commentato il presidente del Real Valladolid Ronaldo , ex stella del Milan e dell’Inter, sulla possibile cessione del suo club che è retrocesso nella seco da divisione spagnola. Inoltre il Fenomeno ha normalizzato il fatto che l'idea di futuro radioso che aveva anni fa non si è concretizzata e in seguito ha trattato un altro argomento piuttosto delicato.

ÓSCAR PUENTE – Se prima il quarantaseienne brasiliano, in veste di giocatore aveva a che fare con gli avversari in campo, adesso come dirigente sportivo deve tenere conto di molto altre cose. Ne è un esempio il continuo confronto col sindaco di Valladolid Óscar Puente, su cui ha affermato: “Abbiamo avuto promesse dal Consiglio Comunale che non si sono concretizzate. Non voglio una rissa pubblica con Óscar Puente, perché non credo sia interessante per nessuno, ma siamo onesti: non abbiamo avuto alcun aiuto. Capisco che le procedure in politica possano essere lente, ma, in realtà, solo i tifosi sono stati con noi”.