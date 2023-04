Valladolid, Ronaldo esonera l’allenatore dopo lo 0-6 contro il Real Madrid

Il Valladolid ha esonerato l'allenatore José Rojo Martin, meglio noto come Pacheta. La decisione del presidente Ronaldo, il Fenomeno di Inter e Milan, è stata presa il giorno dopo la schiacciante sconfitta con il Real Madrid nella partita del 27 ° turno della Liga finita con il punteggio tennistico di 6-0 per i capitolini. Nella classifica del campionato di Spagna, il Valladolid del patron brasiliano , è al 16° posto con 28 punti realizzati in 27 partite. Solo 1 punto separa la squadra dalla zona retrocessione.