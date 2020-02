Valverde: “Allenare in Premier League? Preferisco… l’Australia”

Dopo aver salutato il Barcellona, l’ex tecnico Ernesto Valverde pensa al futuro. Come riporta Goal, l’ex allenatore blaugrana ha stupito tutti con un desiderio particolare: scoprire nuove mete e fare esperienze diverse.

FUTURO – “A volte la gente mi chiede: ‘allenerari in Premier League?’ E io rispondo ‘preferisco andare in Australia’”, ha raccontato Valverde. “La carriera nel mondo del calcio è tutt’altro che eterna, e a volte è necessario cogliere l’occasione per vivere anche in luoghi sconosciuti. Ho fatto i complimenti a Iniesta quando mi ha detto che si stava trasferendo in Giappone. Ho pensato ‘wow, capisce altre culture e altre persone’. Anche io sono molto interessato al Giappone. Vediamo cosa farò, perché ancora non è da tanto che sono fermo quindi devo ancora pensare al mio futuro. Forse andrò all’estero. A dirla tutta mi piace fare cose particolari, quindi non escluderò niente”.