Valverde: “Allenatori ossessionati dal lavoro. Messi? Miei nipoti non mi crederanno…”

Parla l'ex allenatore del Barcellona. Tra lavoro da mister e l'aver allenato La Pulce

Redazione ITASportPress

Torna a parlare Ernesto Valverde, ex allenatore del Barcellona, e lo fa ai microfoni del programma Hoy por Hoy come riporta Sport. Il tecnico si è soffermato a parlare della vita di un mister e della sua esperienza in blaugrana ad allenare Lionel Messi. Un qualcosa che racconterà ai suoi nipoti...

VITA DA MISTER - Dopo aver lasciato la panchina del Barcellona, alla guida del club si sono alternati prima Quique Setien ed infine Ronald Koeman, quest'utlimo in bilico in vista della prossima annata. Una conferma che fare l'allenatore è un mestiere davvero complicato: "Questa situazione con i mister che vanno e i mister che vengono è comune in questo sport. In ogni squadra accade", ha spiegato Valverde. " Si può vincere tante volte, ma quando si perde, gli allenatori sono i primi a essere cambiati. Le richieste sono molto alte e il pubblico chiede cambiamenti. Noi allenatori siamo ossessionati dal nostro lavoro. Anche quando andiamo a casa pensiamo a cosa dobbiamo fare o cosa si sarebbe potuto fare meglio. Sia che si alleni in Seconda B, Liga o in Champions League. Gli allenatori sono ossessionati".

MESSI - Non poteva mancare un pensiero sul sei volte Pallone d'Oro Lionel Messi: "Come racconterò ai miei nipoti riguardo a Leo? Beh, quando avrò nipoti a quel punto ci sarà qualcuno di più attuale e probabilmente verrà un po' dimenticato Messi. Ma io potrò dire loro che c'era un calciatore in grado di saltare sette avversari e fare gol. Loro forse non mi crederanno. Un po' come successe per Di Stefano che non tutti hanno avuto la fortuna di ammirare. In questo caso, però, ci saranno i filmati a far vedere le sue doti".