Valverde esalta Messi: “Non può essere paragonato a nessuno.

Ernesto Valverde non dimentica l’esperienza al Barcellona e gli allenamenti con la squadra e con Messi. L’ex allenatore blaugrana, licenziato dalla società nei mesi scorsi, ha avuto modo di parlare nel corso di una videoconferenza con la Federazione Basca a proposito delle difficoltà incontrate nell’ultimo periodo proprio in casa catalana.

Il mister, però, ha avuto solo parole al miele per quella che è stata la sua squadra fino a poco tempo fa. Parlando di Messi, Valverde è andato dritto al punto: “Messi non può essere paragonato a nessuno“. “Molte volte, quando i tuoi hanno la palla pensi sempre quale possa essere l’opzione migliore. Ecco, alla fine, lui la sa e la vede molto meglio di te. Messi è un giocatore molto facile da allenare perché ha anche impulso verso la squadra. Pensa al gruppo: ha una grande ambizione di vincere e cerca di trasmetterla a tutti. Sente sempre un tale obbligo nei confronti del club e cerca di dare il massimo anche per i compagni. Spinge tutti ad un livello superiore. Vederlo è impressionante da lontano… ma lo è ancora di più da vicino“. “Il tiki-taka del Barcellona criticato? Si tratta di cercare di essere superiore all’avversario e di dominare il gioco. Sempre. Ci sono momenti in cui hai possesso e non opportunità e senza opportunità non hai quello dominio, ma per avere opportunità devi avere la palla…”, ha concluso Valverde.