Valverde saluta il Barcellona: “Due stagioni intense. Vittorie, titoli e momenti difficili. Grazie a tutti”

Lettera aperta di Ernesto Valverde, ormai ex allenatore del Barcellona, attraverso il sito ufficiale blaugrana. Il tecnico ha voluto salutare i tifosi culé e tutto l’ambiente che lo ha visto protagonista nelle ultime due annate e mezzo.

MESSAGGIO – “Amati culé, la mia avventura come tecnico del Barcellona è arrivata alla fine”, ha detto il mister dopo l’esonero. “Sono state due stagioni e mezzo molto intense sin dall’inizio. In questo periodo vissuto con voi ho affrontato momenti molto belli celebrando vittorie e titoli, ma anche altri molto duri e difficili. Ci tengo a sottolineare l’esperienza vissuta e l’affetto che ho ricevuto dai tifosi in questo percorso. Voglio ringraziare il presidente Bartomeu e la dirigenza per l’opportunità che mi hanno dato di allenare questa squadra e la loro fiducia in tutto questo tempo. Vorrei inoltre ringraziare per l’appoggio ricevuto da tutta la gente che mi ha accompagnato qui durante queste due stagioni e mezzo e specialmente a chi lavora nella squadra e attorno ad essa condividendo tanti momenti nella Ciudad Deportiva. Voglio inoltre ringraziare i giocatori per il lavoro e gli sforzi che ci hanno permesso di vincere quattro titoli insieme. A partire da adesso vi auguro tutto il meglio, così come al nuovo tecnico, Quique Setién. Un abbraccio a tutti. Visca el Barça! Visca Catalunya”, ha detto Valverde.