Van Basten punge: “Messi e Griezmann sembrano una coppia di pasticcieri”

Il feeling tra Messi e Griezmann continua a non scattare, le prestazioni anche a livello individuale fino a questo momento della stagione restano insufficienti. La strana coppia del Barcellona non suscita gli entusiasmi di Van Basten, uno che di reti qualcosa ne sapeva.

PASTICCIERI

“La coppia Van Basten-Messi sta giocando molto male – dichiara Van Basten ai microfoni di Ziggo Sport – . Messi e Griezmann in particolare sembrano una banda di pasticcieri. Senza dubbio a Messi pesa l’assenza del pubblico e lo scarso allenamento degli ultimi mesi. Non è contento della sua situazione e poi bisticcia con Griezmann. Van Basten poi passa a commentare l’errore di Ter Stegen contro l’Atletico: ” Quando vedo i portieri uscire dall’area, penso sempre che è meglio che restino davanti alla porta. Non c’era alcun pericolo, c’erano due difensori. Perché era lì? È inspiegabile” – conclude l’ex campione olandese – .