Van Basten punge Van de Beek: “So che guadagna tanti soldi allo United, ma non può giocare solo 6-7 gare all’anno”

Un parere certamente illustre, soprattutto se si tratta di parlare di olandesi. Marco Van Basten non le ha certo mandate a dire a Donny Van de Beek, attuale centrocampista del Manchester United. Il calciatore sta affrontando un momento davvero particolare: dopo essere stato acquistato per circa 40 milioni, non sta trovando spazio nei Red Devils. Una scelta, quindi, fin qui non positiva per il suo futuro. Ecco perché, la leggenda ex anche di Ajax e Milan ha voluto dire la sua a Ziggo Sport senza risparmiare qualche cirtica al giovane calciatore.

Van Basten critica Van de Beek

“È molto brutto quando un calciatore del genere entra in campo sei o sette volte l’anno”, ha esordito Van Basten parlando del giovane centrocampista. “Questo è terribile in termini di mantenimento dei suoi livelli fisici e prestazionali. Puoi guadagnare tanti soldi in questa situazione, ma devi capire che per il tuo futuro è più importante giocare. Ha un contratto di 5 anni? Una terribile stronzata. Se è così la situazione non sarebbe dovuto andare al Manchester United e aspettare altre offerte di club nei quali avrebbe giocato sempre. Devi voler scendere in campo in ogni partita, altrimenti questo club non è adatto per continuare la carriera”, ha detto senza mezzi termini l’ex attaccante.