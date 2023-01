Van de Beek, infortunio choc e lacrime per il giocatore del Manchester United

Sorriso a metà in casa Manchester United dopo la vittoria per 3-0 contro il Bournemouth maturata nella notte. Infatti, nonostante il tris e il successo, i Red Devils hanno dovuto fare i conti con l'infortunio di Donny Van de Beek. Il giovane centrocampista, al 42' del primo tempo, col punteggio in favore dei suoi, ha subito un duro colpo di gioco che ne ha portato ad un movimento non naturale della gamba e del ginocchio.