Van de Beek verso il Manchester United: vuole la maglia 34 in onore di Nouri

Donny Van de Beek sempre più vicino al Manchester United. Nelle scorse ore le visite mediche, poi, in caso di nessun intoppo, la firma sul contratto che dovrebbe legarlo ai Red Devils per 5 anni. Un grande investimento per il club inglese che dovrebbe versare nelle casse dell’Ajax circa 50 milioni di euro.

Per il calciatore è già tempo di scegliere ilnumero di maglia. Non sarà la numero 6, occupata da Pogba, ma dovrebbe essere la 34 e il motivo è assolutamente onorevole.

Van de Beek, il gesto per Nouri

In queste ore dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale dell’acquisto da parte del Manchester United e allo stesso tempo verrà svelato il numero di maglia. Secondo il Daily Mail, l’olandese avrebbe comunque già ben chiaro per quale altro numero optare: il 34. Il motivo? Molto semplice e significativo. Van de Beek ha deciso di rendere omaggio a Abdelhak Nouri, tragicamente collassato durante un’amichevole con l’Ajax nel 2017 e ancora alle prese con una lunga convalescenza. Il calciatore ha ancora oggi gravi danni celebrali. Una tragedia capitata a Nouri ma in modo indiretto anche ai suoi compagni, amici e colleghi e che ha colpito l’intero mondo del pallone.

Di recente al De Telegraaf, lo stesso Van de Beek aveva raccontato: “Appena entrati in prima squadra ci siamo seduti uno accanto all’altro nello spogliatoio”, ha detto su Nouri. “‘Chiederò la maglia numero 34′ mi disse, ‘perché ci prenderemo il 34esimo scudetto’. Da quel momento abbiamo giocato tutti per lui”.

La sua avventura al Manchester United, dunque, inizierà con la maglia numero 34, nel segno di Nouri.