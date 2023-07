Van der Sar torna in Olanda ma resta in terapia intensiva: l’aggiornamento dell’Ajax

Restano stabili le condizioni di Van der Sar dopo l'emorragia cerebrale che lo ha colputo nei giorni scorsi. Il dirigente è stato portato in Olanda ma resta in terapia intensiva.

C'è ancora grande ansia per le condizioni di Edwin Van der Sar dopo l'emorragia cerebrale che lo ha colpito alcuni giorni fa mentre si trovava in vacanza a Spalato, in Croazia. L'Ajax, per volere della moglie dell'ex giocatore e dirigente, ha dato alcuni aggiornamenti sulla sua salute.