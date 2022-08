Van der Vaart attacca il Barcellona per caso De Jong: “Devono vergognarsi”

Situazione calda in casa blaugrana per il centrocampista: l'ex campione critica il club e le sue mosse.

Rafael Van der Vaart non ha peli sulla lingua quando si parla del caso Frenkie De Jong al Barcellona. Il centrocampista olandese è sempre più separato in casa col club che vorrebbe sbarazzarsi del suo oneroso ingaggio. Per lui si parla anche di vicenda che potrebbe finire in tribunale a causa delle cifre spese e "promesse" al giocatore dalla vecchia gestione societaria targata Bartomeu.