Van der Vaart e il discorso di Mourinho al Real Madrid: “Volevo ridere, ma avevo paura…”

Nel corso della lunga ed interessante intervista rilasciata a championat.com, Rafael Van der Vaart ha raccontato anche un aneddoto sull’arrivo di José Mourinho al Real Madrid. Il primo discorso fatto dallo Special One negli spogliatoi e la reazione sua e dei compagni alle parole del tecnico.

PAURA – “Mi piaceva la sua arroganza positiva”, ha detto Van der Vaart su Mourinho. “Quando è entrato per la prima volta nello spogliatoio del Real Madrid, Ronaldo, Kaka, Benzema, io e tutti gli altri eravamo seduti lì. José disse immediatamente: ‘Se farete solo quello che dico, non perderemo mai’. In quel momento volevo ridere, ma tutti avevano paura di Mourinho e l’abbiamo preso molto sul serio”.

ADDIO – Ma l’avventura dell’olandese sotto la guida del portoghese durò poco: “Presto José mi disse che avrei dovuto lasciare il Real Madrid, ma devo dire che come allenatore mi è sempre piaciuto. Mi disse ‘abbiamo Ozil, giocherà lui e non tu’. Ecco perché sono andato al Tottenham”.