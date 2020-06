Van der Vaart, la top 11 dei migliori compagni di squadra: Crouch prende il posto di Ibrahimovic

Simpatico siparietto tra Rafael Van de Vaart e Peter Crouch sulle colonne del Daily Mail. I due ex compagni di squadra si sono divertiti a parlare della top 11 dell’olandese a proposito dei migliori compagni di squadra avuti in carriera. In modo particolare, come sottolineato anche dal tabloid britannico The Sun, della scelta di non inserire Zlatan Ibrahimovic nella sua squadra ideale.

Van der Vaart: Crouch al posto di Ibrahimovic

Van der Sar in porta, Ramos, King, Chivu e Marcelo in difesa. Bale, Robben, Modric e Guti in mezzo al campo. Infine, in attacco, Cristiano Ronaldo e la sorpresa Peter Crouch. Questo l’undici ideale dei compagni di squadra di Van der Vaart. A stupire è il reparto avanzato dove, al posto di Ibrahimovic, si trova il centravanti inglese. Su questa particolare decisione, la spiegazione dell’olandese è abbastanza curiosa. “Ti ho scelto perché mi serviva uno simpatico in squadra”, ha detto scherzando Van der Vaart. Che poi facendo si serio ha spiegato: “Ti ricordi il nostro primo allenamento insieme?”, ha chiesto l’olandese a Crouch. “Beh, tutti sappiamo quanto sei alto ma nessuno poteva immaginare quanto fossi abile con i piedi. Ecco, questa tua caratteristica mi ha sorpreso notevolemente. Poi, ai miei primi sei gol, se non sbaglio, tu mi hai fatto tutti gli assist. Ecco perchè ti ho scelto”.