Van der Vaart non ha dubbi: “Joao Felix? Nella squadra sbagliata col tecnico sbagliato…”

L’ex calciatore Rafael Van der Vaart, intervistato da Ziggo Sport in occasione del derby di Madrid finito poi col successo per 1-0 Real, ha parlato del passaggio di Joao Felix ai Colchoneros e della scelta di passare all’Atletico, squadra non considerata ideale dallìolandese per le sue caratteristiche.

ERRORE – “Joao Felix è un grande calciatore, ma si trova nel club sbagliato con l’allenatore sbagliato. Quando l’Atletico lo ha comprato in estate, ho pensato subito che avrebbe potuto cambiare la sua filosofia e iniziare a giocare a calcio. Invece, però, non è assolutamente così. Joao Felix ha bisogno di un altro stile di gioco per spiccare, gli serve avere il pallone tra i piedi per imporre il ritmo del match, mentre le squadre di Simeone non mirano affatto al possesso palla”.