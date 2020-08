Van der Vaart sicuro: “Sergio Ramos una macchina. Può giocare sino a 40 anni senza problemi”

“Sergio Ramos è il migliore difensore del mondo”. Questa la sentenza di Rafael Van der Vaart. L’ex calciatore nonché compagno di squadra dello spagnolo ha parlato a Stats Perform News in riferimento alla stagione assolutamente eccezionale del difensore del Real Madrid, protagonista assoluto in Liga e, magari, anche in Champions League.

Van der Vaart: “Sergio Ramos può giocare fino a 40 anni”

“Per me Sergio Ramos è il miglior difensore del mondo. Quando giocavo per il Real Madrid aveva 21 o 22 anni ed era pieno di energia. Voleva essere ovunque. Calci di punizione, calci d’angolo. Davvero ovunque”, ha esordito Van der Vaart ricordando il “giovane” Sergio Ramos. “Adesso è tutto diverso, ha imparato a focalizzare l’attenzione. È concentrato sulla vittoria e usa tutti i suoi talenti e le sue doti per raggiungere il suo obiettivo. Sergio conosce i suoi punti di forza, motivo per cui è stato in grado di diventare uno dei giocatori più importanti per il Real Madrid. Il suo corpo è incredibile, è una macchina”.

E ancora: “L’altro giorno stavo guardando una partita e ho pensato: ‘Quanti anni ha? 34?’. Cavolo, credo che possa giocare almeno per altri sei anni e arrivare facilmente a 40. Ho davvero tanto rispetto per Sergio. Lui, Benzema e Zidane sono state le chiavi del successo in Liga dopo il lockdown”, ha concluso Van der Vaart.

INCIDENTE PICCANTE PER LA FIDANZATA DI UN CALCIATORE