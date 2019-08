Van der Vart a Van de Beek: “Se il Real chiama, si va anche in bici a Madrid”

Donny Van de Beek è uno dei giocatori più corteggiati in questa sessione di mercato. Il Real Madrid è in pole position per lui ed è pronto a concludere la trattativa anche qualora dovesse concretizzarsi l’affare Pogba. Ma il ragazzo dell’Ajax non si è ancora espresso sull’eventualità di trasferirsi a Madrid. Un consiglio sul suo futuro arriva da un ex Blancos: Rafael Van der Vaart. L’olandese è sicuro che le Merengues possano rappresentare un punto di svolta per la carriera del suo connazionale. E poi al Real non si rinuncia: “Se da Madrid chiamano, ci si va anche in bicicletta”. Chissà se Van de Beek ha già pronta la bicicletta…