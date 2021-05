Van Dijk alza bandiera bianca: “Non parteciperò agli Europei”

Van Dijk, fuori da sette mesi per un infortunio al ginocchio, ha annunciato che non parteciperà agli Europei

Il Liverpool ha perso molto della solidità difensiva mostrata negli ultimi anni e la grande attenuante è la prolungata assenza di Virgil Van Dijk , uno dei migliori difensori al mondo. Il centrale olandese è lontano dai campi da ben 7 mesi per un grave infortunio al ginocchio rimediato in uno scontro con Pickford, portiere dell’Everton, lo scorso 17 ottobre. Adesso l'ex Southampton si è trovato costretto ad alzare bandiera bianca per gli Europei.

In un’intervista pubblicata sul sito ufficiale del Liverpool, Van Dijk ha annunciato che non parteciperà alla competizione europea: "Il recupero sta procedendo bene, ma mi sono chiesto se sia il caso di partecipare o meno agli Europei. Ho deciso che la scelta migliore sia quella di non partecipare, anche se sono molto dispiaciuto. È dura, ma devo accettarlo. Durante l'estate continuerò ad allenarmi per farmi trovare pronto per prossima stagione".