Van Dijk ammette: “Non sono un robot. Recuperare da mio infortunio non è facile”

Il difensore olandese sulle sue condizioni dopo quasi un anno dall'infortunio grave al ginocchio

È tornato stabilmente ad occupare il suo posto al centro della difesa del Liverpool ma Virgil van Dijk chiede tempo per tornare ad essere al 100% quel difensore che nessun rivale riusciva a superare. Quasi un anno dopo quel derby contro l'Everton, in cui l'olandese si era infortunato al ginocchio, il classe 1991 torna a fare il punto a proposito del suo recupero e delle sue condizioni. A margine del match odierno contro l'Atleico Madrid, il giocatore ha detto: "So che ci sono occhi puntati nella mia direzione. Lo erano già prima e ora lo saranno ancora di più, ma è qualcosa a cui non sto pensando. Mi sento come se stessi migliorando. C'è ancora lavoro da fare ma non penso al giudizio degli altri".