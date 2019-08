Van Dijk cambia idea: “Dopo il ritiro avrei voluto fare l’allenatore, ma adesso no perché…”

Virgil van Dijk è senza dubbio diventato tra i più forti giocatori del mondo nel suo ruolo. Il difensore del Liverpool e della Nazionale olandese si è preso la scena nelle ultime stagioni diventato un muro invalicabile e portando ai Reds anche la Champions League.

Ma cosa riserverà il futuro al classe 1991? A rispondere è lo stesso giocatore che, intervistato da Optus Sport ha rivelato di aver cambiato idea riguardo ai suoi piani una volta svestiti i panni da calciatore.

TROPPO CRUDELE – “Il mondo può essere molto crudele”, ha detto Van Dijk spiegando ciò che voleva fare e ciò che forse mai farà: “All’inizio della mia carriera pensavo di poter diventare un manager, ma a questo punto non credo che lo diventerò. Il mondo può essere molto crudele. Ci sono molte persone che possono avere opinioni diverse dalle tue e che possono influenzarti e se potessi scegliere non ti metteresti mai in quel tipo di situazione. Credo che comunque rimarrò nel mondo del calcio. Non sarò commentatore, perché devi dire certe cose che non vorresti dire ma devi farlo se vuoi fare bene quel lavoro. Vedremo, penso di avere un buon occhio per individuare i talenti, quindi forse farò qualcosa del genere”, ha concluso l’olandese che, dunque, si vede in futuro come uno scout.