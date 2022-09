Van Dijk e le abitudini alimentari: “Mi chiamano ‘solo acqua’ perché…”

Molto spesso i calciatori hanno dei vizi e fanno degli strappi alle regole alimentari. Ma non sembra essere questo il caso di Virgil Van Dijk , difensore del Liverpool e dell' Olanda . La conferma è arrivat da Mona Nemmer, nutrizionista del club inflese che ha pubblicato un libro intitolato "A Taste of the Liverpool Way".

'SOLO ACQUA' - "Gini (Wijnaldum, ndr) mi chiamava Just water perché bevo solo acqua ed è tutto quello che ho in casa", ha raccontato Van Dijk. "Ogni tanto mi godo e mi godrò un bicchiere di vino con mia moglie. Ma in generale non mi piacciono molto le bibite gassate e non mi piace che i miei figli le bevano. Per questa ragione di solito bevo solo acqua. In cucina, invece, sono il peggior cuoco. Una volta perdemmo una partitella a cinque e come punizione ci è stato chiesto di preparare una torta di carote. Con l'aiuto dei miei compagni alla fine è andato tutto bene ed è stato abbastanza divertente altrimenti...".