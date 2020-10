Van Dijk fa crack, la lettera social: “Tutto accade per una ragione. Tornerò più forte!”

Sono state ore davvero d’ansia in casa Liverpool per la situazione del difensore Virgil Van Dijk, colpito duramente in uno scontro di gioco con il portiere dell’Everton Pickford nel match di sabato sera contro l’Everton. L’olandese ha subito una distorsione al ginocchio con interessamento dei legamenti e dovrà operarsi. Sui social, una lettera con tanto di emozionante messaggio alla squadra e alla famiglia per spiegare cosa dovrà affrontare nei prossimi mesi.

Van Dijk: il messaggio social

Dopo il comunicato del Liverpool che annunciava la decisione del difensore di operarsi, ecco su Instagram la lettera del difensore che ha espresso tutto il suo disappunto per quanto accaduto ma allo stesso tempo si è detto sicuro di poter recuperare e tornare più forte di prima: “Mi sono confrontato con tutte le persone del club, staff e medici per capire quale fosse il piano migliore per intervenire a fronte dell’infortunio rimediato”, ha scritto Van Dijk. “Sono già estremamente concentrato per il recupero e per tornare più forte e più in forma di prima nel più breve tempo possibile. A fronte di questo grande disappunto che ho, sono estremamente convinto che Dio mi aiuterà in tutto questo. Nel calcio, nella vita, credo che certe cose accadano per una ragione. Con il supporto di mia moglie, dei miei figli, della mia famiglia e del Liverpool sono pronto ad affrontare tutto a testa alta. Voglio ringraziarvi per i tanti messaggi che mi avete mandato. Farò di tutto per supportare la squadra e i miei compagni anche in questa situazione. Tornerò presto”.