Van Dijk, il retroscena: scartato in passato da club inglese perché… lento

Virgil Van Dijk è senza ombra di dubbio uno dei migliori difensori nel mondo del calcio. Il centrale olandese della Nazionale e del Liverpool ha avuto una crescita non indifferente negli ultimi anni ma sul suo conto, prima dell'exploit della sua carriera, c'erano stati molti dubbi e anche alcuni "no". A raccontare un curioso aneddoto relativo agli anni precedenti al suo trasferimento in maglia Reds è stato al MirrorNeil Warnock, all'epoca dei fatti allenatore del Crystal Palace.