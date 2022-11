Van Dijk, il sogno: “Vorrei giocare con Kevin De Bruyne”

Lui è un centrale difensivo tra i più forti al mondo e il sogno nel cassetto è quello di riunirsi ad un altro campionissimo, ma in un altro reparto. Parliamo di Virgil Van Dijk che, come riportato dal Sun che cita Sky Bet's The Overlap con Gary Neville, ha rivelato come avrebbe grande piacere a giocare, per il Liverpool, con... Kevin De Bruyne, rivale che milita nel Manchester City.