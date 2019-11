Van Dijk non si esalta per via di… Klopp: “Quando mi arrivano tanti complimenti lui…”

Potrebbe presto fare l’en plein di trofei. Virgil van Dijk, difensore del Liverpool e dell’Olanda, ha di recente vinto il premio come giocatore UEFA dell’anno e l’ambito trofeo Goal 50. Adesso, il classe non vuole fermarsi e punta dritto al Pallone d’Oro.

L’olandese è tra i favoriti per la vittoria finale e, visto il vantaggio del Liverpool in campionato, potrebbe anche portare la squadra al trionfo della Premier League dopo tanti anni di digiuno. La critica lo esalta ad ogni gara ma lui tiene i piedi per terra. Anche grazie, o per colpa, di Jurgen Klopp.

LA SQUADRA – Come riporta Goal, Van Dijk ha ammesso di riuscire a rimanare concentrato in ogni occasione grazie anche al tecnico tedesco che placa, spesso, l’entusiasmo che si crea attorno a lui: “Con lui ho un egame molto simile a quello che aveva al Southampton con Koeman”, ha detto il difensore. “Esattamente come Koeman, Klopp sa come ottenere il meglio da me essendo critico. Quando i media mi pubblicizzano e mi esaltano positivamente, Klopp minimizza i complimenti, spesso lo fa con un occhiolino. Quando sono stato eletto giocatore UEFA dell’anno e dovevo andare alla cerimonia, Jurgen ha detto a tutti i ragazzi che stavo raccogliendo il trofeo per conto di tutta la squadra. Tutti i ragazzi della squadra sanno che posso prendere quel genere di cose con molto entusiasmo, so cosa significa. Allo stesso tempo, Klopp mi dà molto rispetto e responsabilità.

PREMIER LEAGUE – Non solo trofei individuali, Van Dijk e il Liverpool sognano il titolo di campione d’Inghilterra: “Riesco a percepire la vittoria del titolo. Per i nostri fan, non vincere il campionato da tanto si fa sentire. Manca da tanto. So che loro spingono molto per vincerlo e che lo desiderano sopra ogni cosa”. “Come dice Klopp, dobbiamo stare concentrati e pensare di gara in gara. Siamo ancora a novembre e la strada è lunga”.