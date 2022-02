Van Dijk: “Temevo non sarei tornato al top dopo infortunio. Ho pianto quando…”

Il difensore del Liverpool si racconta a 360°

"In questo momento non ho niente da dimostrare. Non è perché mi sento come se fossi la versione migliore di me stesso perché so che posso sempre migliorare ma solo perché so cosa ho vissuto", ha detto il centrale Reds. "Voglio solo scendere in campo e fare la migliore prestazione possibile per questo grande club e dare il massimo cercando di vincere trofei, lottare e avere successo. Mi alleno ogni giorno e non scendere in campo e perdere ma per vincere. La cosa più importante è vincere trofei con il Liverpool e la nazionale. Questo è qualcosa per cui sono pronto a dare tutto. Se funziona, sarò orgoglioso e piangerò di felicità. A me è successo in Champions perché quei momenti non possono essere dati per scontati. Ho pianto anche quando abbiamo vinto la Premier League".