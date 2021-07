Van Dijk torna in campo col Liverpool: “Difficile esprimere le mie emozioni”

Il difensore olandese torna dopo quasi un anno di assenza

GIOIA - Pochi minuti di gioco ma grande entusiasmo e una valanga di emozioni che lui stesso non sa decifrare precisamente: "285 giorni fa, ho iniziato un viaggio di ritorno verso la gara. È difficile esprimere come mi sento, ma è importante per me dire che mi sento fortunato ad aver avuto il supporto di così tante persone incredibili. Il chirurgo, i miei fisioterapisti, gli allenatori e lo staff che sono stati con me fin dal primo giorno. I miei compagni di squadra per avermi dato energia e aver tenuto la testa alta. I fan per il loro amore, supporto e incoraggiamento. E soprattutto la mia famiglia perché senza di loro non sarei niente. Grazie. Il lavoro non si ferma ora. È solo all'inizio. Continuiamo così!". Sono queste le parole scritte su Twitter da Van Dijk e accompagnate anche dalle immagini del ritorno in campo.