Van Gaal a sorpresa: “Io CT del Portogallo? Se mi chiamano…”

Dopo aver guidato l'Olanda al Mondiale potrebbe esserci un nuovo incarico da CT per l'allenatore.

Redazione ITASportPress

Louis Van Gaal potrebbe non smettere di allenare come si pensava in precedenza. Anzi. L'ormai ex CT dell'Olanda, dopo l'esperienza al Mondiale in Qatar con gli Oranje, sarebbe pronto a rimettersi in gioco o, almeno, ci penserebbe.

In una squadra di club o in una Nazionale? La risposta l'ha data lui stesso nel corso di un evento tenutosi nella città di Amersfoort. Le sue parole, riportate anche da A Bola, fanno capire come il calcio scorra ancora forte nelle sue vene e potrebbe portarlo anche a dire sì alla panchina del Portogallo che ha da poco salutato il CT Fernando Santos.

POSSIBILITA' - "Sono di nuovo in pensione adesso ma ascolterò la proposta se dovessero chiamarmi. Di più non posso dire", ha dichiarato l'esperto allenatore. Va sottolineato come Van Gaal conosca molto bene il Portogallo, inteso come Paese. Infatti ci vive da anni insieme alla moglie. Che possa essere lui l'erede di Fernando Santos?