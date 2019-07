Van Gaal attacca Ribery: “Pensava solo a se stesso e non alla squadra…”

Parole tutt’altro che tenere, quelle pronunciate da Louis van Gaal nei confronti di Franck Ribery, fresco di addio al Bayern Monaco. Il tecnico olandese, ai microfoni di France Football, ha infatti rilasciato alcune dichiarazioni che non lasceranno felice il francese.

STAR – “Le star hanno un ruolo sia nel club sia nella squadra. Alcuni hanno scritto che io non sono stato in grado di allenare giocatori maturi ed affermati, ma è un errore. Tutto dipende dal calciatore, se è disposto ad essere parte di una struttura collettiva o meno. Ho allenato Figo e Rijkard quando erano più che trentenni e non hanno usato il loro status per propositi personali. Questi giocatori sono molto più funzionali di quelle che vengono definite stelle. Figo era la mia star, Ribery no: lui pensavo più a se stesso che alla squadra”.