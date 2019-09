Van Gaal: “De Jong e de Ligt devono ancora adattarsi, la gente crede sia semplice…”

Come riporta il Mundo Deportivo, le prime uscite del centrocampista Frenkie de Jong al Barcellona hanno suscitato un dibattito in Olanda: il giocatore si sta adattando al nuovo calcio e sta crescendo molto di rendimento, ed è fondamentale che in tutto questo sia titolare nella squadra di Valverde. È stato lo stesso 22enne ad aver detto ciò a margine di un evento sul calcio olandese, a cui ha partecipato anche Louis van Gaal, che è stato sia tecnico dell’Ajax (vecchia squadra di de Jong) che del Barça. “I blaugrana non stanno sfruttando appieno le qualità del centrocampista – ha detto l’ex c.t. degli Orange -. Stanno cercando di adattarlo alla Liga e al team”. Qualche parola anche nei confronti di Matthijs de Ligt, passato alla Juventus: “Stesso discorso: ha cambiato campionato, Paese, realtà. Giocano in un altro modo, la gente crede che sia facile adattarsi, ma non è così”.