Van Gaal: “Malattia? Non ne parlo. Allenare l’Olanda è un dono per me…”

Guiderà l' Olanda fino al Mondiale in Qatar compreso, poi Louis Van Gaal lascerà il posto da commissario tecnico a Ronald Koeman. L'allenatore, parlando a Sky Sports, si è soffermato a parlare di diverse tematiche legate al calcio internazionale: dal Manchester United, sua ex squadra, e il nuovo corso sotto la guida di Ten Hag, fino appunto alla Nazionale Oranje. Nelle parole del manager nessuna volontà di parlare della malattia con cui sta combattendo e vincendo da tempo.

NAZIONALE - Ad aprile Van Gaal aveva annunciato di combattere contro un tumore alla prostata che lo aveva obbligato a ben 25 trattamenti di radazioni. Ora, però, il CT dell'Olanda rifiuta ogni commento e si concentra sulla squadra che sta allenando e con la quale spera di fare un bel percorso al Mondiale: "Non penso sia il caso di parlare della mia malattia. Non voglio parlarne. Posso dire che allenare la Nazionale olandese per me è un dono. Specialmente questo gruppo. Posso garantire che posso gestire questa situazione e posso anche aggiungere che non ho mai allenato un gruppo così nella mia carriera".