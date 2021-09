Van Gaal mantiene la promessa: allena il Telstar e lo guiderà per una partita

Il CT dell'Olanda aveva promesso che sarebbe stato presente come mister per guidare la squadra in un match ufficiale

Redazione ITASportPress

Nella giornata di ieri Louis van Gaal ha diretto l'allenamento del Telstar, formazione che milita in Eerste Divisie, la seconda divisione del calcio olandese. Si tratta di una promessa che l'attuale CT dell'Olanda aveva fatto in passato, prima di accordarsi appunto con la Nazionale Oranje.

Il tecnico aveva promesso che avrebbe guidato la squadra in cui vanta un passato da calciatore nella stagione 1977/78 per una partita e ha deciso di mantenere la parola data. Ecco quindi che nelle scorse ore Van Gaal si è presentato ai campi della società per prendere parte all'allenamento e prepararsi alla gara di venerdì. Il CT dell'Olanda, infatti, sarà al comando della squadra in panchina in occasione del match contro la seconda squadra dell'AZ Alkmaar, lo Jong AZ.

Dietro la promessa, fin qui mantenuta, del tecnico c'è anche un obiettivo benefico. Infatti, i guadagni da botteghino della gara - i biglietti saranno venduti a poco più di 2,50 euro l'uno - saranno destinati alla fondazione 'Spieren voor Spieren'.