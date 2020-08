Van Gaal rivela: “Potevo allenare il Liverpool ma per qualcuno ero troppo arrogante…”

Louis Van Gaal avrebbe potuto allenare il Liverpool prima della sua esperienza al Manchester United. A rivelarlo è stato lo stesso tecnico olandese ai microfoni di Four Four Two. Prima di approdare in Red Devils, dove è rimasto per due anni, i dirigenti dei Reds avevano avuto un incontro addirittura in casa dell’allenatore che, però, non ha avuto seguito a causa di alcune voci sul suo carattere.

Van Gaal: “Troppo arrogante per qualcuno”

“Se potevo allenare il Liverpool prima del Manchester United? Sì, il loro amministratore delegato Ian Ayre era venuto in Portogallo, dove ho una casa, e abbiamo avuto lunghe trattative, è rimasto persino a pranzo”, ha raccontato Van Gaal. “Tuttavia, dopo che se n’è andato, non ho più sentito parlare in alcun modo di Liverpool, però credo fosse evidente che erano molto interessati a me. Altrimenti non credo che qualcuno sarebbe venuto fino in Portogallo per parlare se non ci fossero state motivazioni serie”.

E sul motivo per il quale non si fece più nulla, Van Gaal ha una sua teoria: “Solo dopo qualche tempo ho sentito delle voci. Qualcuno diceva che ero troppo arrogante o qualcosa del genere. Non lo so”. Alla fine, l’olandese firmò col Manchester United che è stato il suo ultimo club, lasciato nel 2016.

