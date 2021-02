Van Gaal sicuro: “Guardiola vuole e può vincere la Champions League col City. Ha cambiato alcuni principi del suo gioco”

Louis Van Gaal, storico ex mister olandese, parla del Manchester City e di Pep Guardiola. Nessun pensiero sulla Premier League dove i Citizens sembrano essere lanciati verso il successo. Il pensiero del tecnico si è concentrato, come riporta Mundo Deportivo, sulla Champions League e il desiderio del catalano e della società di portare a casa, finalmente, il trofeo…

Van Gaal: “Guardiola vuole la Champions. Ha cambiato suoi prinicipi…”

“Pep vede la vittoria della Champions League come il suo grande obiettivo, il suo più grande trofeo da vincere col City”, ha spiegato Van Gaal. “Ha vinto due volte con il Barça ma vuole dimostrare di poterlo fare con un’altra squadra”, ha detto l’olandese. “Non dobbiamo dimenticare che il City, come società, ha quell’obiettivo da tanto. Ha un disperato bisogno di vincerla”.

ANCHE WENGER SUL CITY

E ancora: “Una cosa che sta davvero aiutando Pep – ed è anche il motivo per cui personalmente penso abbia delle buone possibilità di poterla vincere – è che ha rivalutato i suoi principi di calcio offensivo. Ha abbandonato il suo principio dogmatico di giocare sempre a calcio e ha aggiunto un approccio difensivo e in effetti è da alcune gare che il City non prende gol”. “Ha cambiato i movimenti dei terzini e dei centrali. Questo è il tuo nuovo trucco! Ha deciso di cambiare le cose sulla sua visione e il suo stile di calcio. Ne ho parlato nel mio ultimo libro e so che è impazzito quando l’ha letto. Dopotutto, magari ha fatto qualcosa dopo i miei consigli…”.