Van Gaal torna ad allenare: mister del Telstar per… una sola partita

L'iniziativa del club olandese

Curiosità nel calcio olandese: Louis van Gaal , storico mister fermo dal 2016 dopo l'esperienza al Manchester United, è stato annunciato come il nuovo allenatore del Telstar , formazione di seconda divisione. Il tecnico ha stipulato però un accordo molto particolare: infatti, a llenerà la squadra... solo per una partita .

INIZIATIVA - L'allenatore e il club hanno trovato un accordo davvero unico. L'ex ct degli Oranjesi siederà in panchina soltanto per una partita e il club metterà all'asta il ruolo di suo assistente per questa speciale occasione. La vicenda rientra in un'iniziativa di natura benefica con l'obiettivo di raccogliere fondi per due associazioni allo scopo di migliorare lo stadio e le strutture della società.