Van Nistelrooy elogia Messi: “Il migliore di tutti, anche di CR7. E vi spiego perché”

Per Ruud van Nistelrooy il miglior calciatore al mondo è senza dubbio Leo Messi. L’ex attaccante, fra le altre di Manchester United e Real Madrid, oggi tecnico delle giovanili del Psv Eindhoven, ha parlato in un’intervista in Olanda, il suo Paese: “Nessuno si avvicina al genio di Messi. Cristiano Ronaldo è un goleador, Iniesta ha un cervello sensazionale, Salah, Mbappé, Hazard e Mané sono tutti giocatori eccellenti, ma Messi è tutte queste cose insieme. Nessuno è al suo livello, sembra un giocatore della Playstation”. Così dunque van Nistelrooy, che si è soffermato sull’argomento in un evento in cui ha ripassato le sue più grandi avventure della carriera professionale. Ha segnato una montagna di gol, è stato uno degli attaccanti più forti e prolifici della sua generazione.