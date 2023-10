Van Nistelrooy smentisce Capello: “Alcol nel Real Madrid? Tutto falso”

Nelle scorse ore, Fabio Capello aveva parlato della sua esperienza al Real Madrid. Toccando i casi delicati come quelli di Ronaldo Nazario e Antonio Cassano, l'ex allenatore ha dichiarato di essere venuto a conoscenza dell'utilizzo di alcol nello spogliatoio del Real Madrid dopo una testimonianza di Van Nistelrooy, ex attaccante olandese degli spagnoli. Ore dopo, attraverso un retweet sui suoi social network, Van Nistelrooy ha nuovamente negato che quelle parole fossero uscite dalla sua bocca. Esattamente ciò che è già accaduto nel 2020, quando Capello svelò per la prima volta quanto accaduto all'epoca. Attraverso un tweet dunque, si legge la replica dell'ex calciatore del Real Madrid: "Sulla base di alcune dichiarazioni attribuite a Fabio Capello, sottolineando che io, a suo tempo, gli avevo detto che lo spogliatoio del Real Madrid "puzzava di alcol", voglio categoricamente smentire tali affermazioni - spiega con fermezza Van Nistelrooy. Poi, prosegue ancora l'ex attaccante olandese del Real Madrid: "Quello spogliatoio ha dimostrato la massima professionalità fin dal primo giorno". Chiamato in causa da Fabio Capello dunque, Van Nistelrooy ha scelto di rispondere nuovamente alle parole del suo ex allenatore che, come detto in precedenza, aveva già parlato di questa vicenda nel 2020.